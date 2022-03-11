Чиновник Росавиации уволен после заявлений о переговорах с Китаем. Инсайд

11 марта 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Росавиация опровергла слова Валерия Кудинова спустя несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, сделавший ряд заявлений об отказе ведомства от национализации лизинговых Boeing и Airbus, покинул занимаемый пост. Об этом сообщил источник URA.RU в авиаотрасли. Он уточнил, что поводом мог быть озвученный чиновником инсайд о переговорах с КНР. «В профессиональном сообществе обсуждают увольнение Кудинова. Информация на уровне обсуждения в кулуарах. Есть версия, что причиной увольнения стали его слова о переговорах с Китаем о поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям», — сообщил собеседник. Аналогичные сообщения появились в профильных telegram-каналах. Там утверждают, что увольнение состоялось после заявлений на конференции MRO Russia & CIS. Увольнение чиновника в пресс-службе Росавиации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «Все, что касается сотрудников Росавиации и их персональных данных, в соответствии с законодательством мы не комментируем. Я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть [информацию об увольнении Кудинова] в силу того, что я не имею права этого делать», — уточнили там. Ранее Кудинов сделал ряд заявлений в рамках конференции MRO Russia & CIS. По его словам, отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолетов, хотя до этого в российском реестре было зарегистрировано порядка 70 бортов. Он также заявил, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, и ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг. Позже Росавиация опровергла его слова, сославшись на то, что он не уполномочен давать такие заявления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, сделавший ряд заявлений об отказе ведомства от национализации лизинговых Boeing и Airbus, покинул занимаемый пост. Об этом сообщил источник URA.RU в авиаотрасли. Он уточнил, что поводом мог быть озвученный чиновником инсайд о переговорах с КНР. «В профессиональном сообществе обсуждают увольнение Кудинова. Информация на уровне обсуждения в кулуарах. Есть версия, что причиной увольнения стали его слова о переговорах с Китаем о поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям», — сообщил собеседник. Аналогичные сообщения появились в профильных telegram-каналах. Там утверждают, что увольнение состоялось после заявлений на конференции MRO Russia & CIS. Увольнение чиновника в пресс-службе Росавиации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «Все, что касается сотрудников Росавиации и их персональных данных, в соответствии с законодательством мы не комментируем. Я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть [информацию об увольнении Кудинова] в силу того, что я не имею права этого делать», — уточнили там. Ранее Кудинов сделал ряд заявлений в рамках конференции MRO Russia & CIS. По его словам, отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолетов, хотя до этого в российском реестре было зарегистрировано порядка 70 бортов. Он также заявил, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, и ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг. Позже Росавиация опровергла его слова, сославшись на то, что он не уполномочен давать такие заявления.