Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, сделавший ряд заявлений об отказе ведомства от национализации лизинговых Boeing и Airbus, покинул занимаемый пост. Об этом сообщил источник URA.RU в авиаотрасли. Он уточнил, что поводом мог быть озвученный чиновником инсайд о переговорах с КНР.
«В профессиональном сообществе обсуждают увольнение Кудинова. Информация на уровне обсуждения в кулуарах. Есть версия, что причиной увольнения стали его слова о переговорах с Китаем о поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям», — сообщил собеседник. Аналогичные сообщения появились в профильных telegram-каналах. Там утверждают, что увольнение состоялось после заявлений на конференции MRO Russia & CIS.
Увольнение чиновника в пресс-службе Росавиации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «Все, что касается сотрудников Росавиации и их персональных данных, в соответствии с законодательством мы не комментируем. Я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть [информацию об увольнении Кудинова] в силу того, что я не имею права этого делать», — уточнили там.
Ранее Кудинов сделал ряд заявлений в рамках конференции MRO Russia & CIS. По его словам, отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолетов, хотя до этого в российском реестре было зарегистрировано порядка 70 бортов. Он также заявил, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, и ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг. Позже Росавиация опровергла его слова, сославшись на то, что он не уполномочен давать такие заявления.
Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, сделавший ряд заявлений об отказе ведомства от национализации лизинговых Boeing и Airbus, покинул занимаемый пост. Об этом сообщил источник URA.RU в авиаотрасли. Он уточнил, что поводом мог быть озвученный чиновником инсайд о переговорах с КНР. «В профессиональном сообществе обсуждают увольнение Кудинова. Информация на уровне обсуждения в кулуарах. Есть версия, что причиной увольнения стали его слова о переговорах с Китаем о поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям», — сообщил собеседник. Аналогичные сообщения появились в профильных telegram-каналах. Там утверждают, что увольнение состоялось после заявлений на конференции MRO Russia & CIS. Увольнение чиновника в пресс-службе Росавиации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. «Все, что касается сотрудников Росавиации и их персональных данных, в соответствии с законодательством мы не комментируем. Я не смогу ни подтвердить, ни опровергнуть [информацию об увольнении Кудинова] в силу того, что я не имею права этого делать», — уточнили там. Ранее Кудинов сделал ряд заявлений в рамках конференции MRO Russia & CIS. По его словам, отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в России 176 самолетов, хотя до этого в российском реестре было зарегистрировано порядка 70 бортов. Он также заявил, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, и ряд авиакомпаний могут отказаться от предложенной правительством РФ национализации зарубежных самолетов, которые взяты в лизинг. Позже Росавиация опровергла его слова, сославшись на то, что он не уполномочен давать такие заявления.