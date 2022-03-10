Китай отказался поставлять в РФ импортные авиазапчасти

Китайская Народная Республика (КНР) отказалась поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
«В Китае отказались поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Теперь Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, например через Турцию», — сказал Кудинов в ходе конференции по техобслуживанию самолетов, передает РБК.
Ранее власти Китая призвали США, НАТО и Евросоюз вести с Россией равный диалог. Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что особое внимание следует уделить вопросам безопасности из-за расширения НАТО на Восток.
США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России. Из страны ушли практически все западные компании, в том числе платежные системы Visa и Mastercard.
Китайская Народная Республика (КНР) отказалась поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. «В Китае отказались поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям. Теперь Россия рассматривает возможности поставки запчастей и комплектующих через другие страны, например через Турцию», — сказал Кудинов в ходе конференции по техобслуживанию самолетов, передает РБК. Ранее власти Китая призвали США, НАТО и Евросоюз вести с Россией равный диалог. Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что особое внимание следует уделить вопросам безопасности из-за расширения НАТО на Восток. США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Она началась 24 февраля. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России. Из страны ушли практически все западные компании, в том числе платежные системы Visa и Mastercard.