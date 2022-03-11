Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин отметил, что ведомства должны проверить сообщения Meta Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует принять меры по отношению к компании Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) за разжигание ненависти к гражданам РФ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Генпрокуратура и РКН должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские сообщения, Госдума подготовит обращение к ним», — приводит ТАСС слова Володина.

Ранее американский холдинг Meta принял решение временно снять в своих соцсетях Instagram и Facebook запрет на призывы к насилию в отношении россиян. По словам пресс-секретаря холдинга Энди Стоуна, ограничения снимаются в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

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Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует принять меры по отношению к компании Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) за разжигание ненависти к гражданам РФ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Генпрокуратура и РКН должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские сообщения, Госдума подготовит обращение к ним», — приводит ТАСС слова Володина. Ранее американский холдинг Meta принял решение временно снять в своих соцсетях Instagram и Facebook запрет на призывы к насилию в отношении россиян. По словам пресс-секретаря холдинга Энди Стоуна, ограничения снимаются в связи с началом спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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