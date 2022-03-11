Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию

Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует принять меры по отношению к компании Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) за разжигание ненависти к гражданам РФ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Генпрокуратура и РКН должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские сообщения, Госдума подготовит обращение к ним», — приводит ТАСС слова Володина.
Ранее американский холдинг Meta принял решение временно снять в своих соцсетях Instagram и Facebook запрет на призывы к насилию в отношении россиян. По словам пресс-секретаря холдинга Энди Стоуна, ограничения снимаются в связи с началом спецоперации РФ на Украине.
Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует принять меры по отношению к компании Meta (владелец Facebook, WhatsApp и Instagram) за разжигание ненависти к гражданам РФ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Генпрокуратура и РКН должны проверить сообщения о решении Meta не удалять русофобские сообщения, Госдума подготовит обращение к ним», — приводит ТАСС слова Володина. Ранее американский холдинг Meta принял решение временно снять в своих соцсетях Instagram и Facebook запрет на призывы к насилию в отношении россиян. По словам пресс-секретаря холдинга Энди Стоуна, ограничения снимаются в связи с началом спецоперации РФ на Украине.