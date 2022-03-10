Экс-замглавы Челябинска решили судить по месту получения взятки

Дело Олега Извекова передают уже в третий по счету суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Материалы дела бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова, обвиняемого во взяточничестве, передали из Центрального районного суда в Советский райсуд областного центра. Как следует из базы данных судебных дел, решение было принято исходя из того, где экс-чиновник получил подношение в 225 тысяч рублей.

«Как следует из текста обвинительного заключения, Извеков получил часть взятки, в сумме 225 тысяч рублей, находясь между домами на площади Революции. Деяние следует считать совершенным на территории данного района. Следовательно, указанное уголовное дело, в силу ч.3 ст. 32 УПК РФ, не подсудно Центральному районному суду», — говорится в судебном решении (имеется в распоряжении URA.RU).

В том же документе говорится, что дело будет передано по подсудности, то есть в Советский районный суд. При этом избранная Извекову мера пресечения — запрет определенных действий — сохраняется без изменений.

Извекова задержали 18 февраля 2021 года сотрудники УФСБ по Челябинской области. По версии следствия, в 2020 году он получил 450 тысяч рублей от директора ООО «Суворов-IT»» Вячеслава Бежина. Вину Извеков признал, но почти восемь месяцев провел в СИЗО, прежде чем Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил ему меру пресечения .

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