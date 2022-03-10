Тимофея Панченко называют кандидатом на пост главы ЦУР в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области планируют назначить политтехнолога Тимофея Панченко. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

«На должность руководителя ЦУР рассматривают Панченко. Он должен выйти на работу в течение следующей недели», — рассказал один из инсайдеров. Сам Панченко пока не стал комментировать URA.RU эту информацию.

ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. 22 февраля она покинула этот пост по собственному желанию. При этом она опровергла информацию, что новым руководителем ЦУР может стать ее заместитель Жанна Чумакова.

Панченко ранее принимал участие во многих предвыборных кампаниях региона. До сентября 2017 года он сотрудничал с вице-спикером Курганской областной думы Маратом Исламовым и его сыном, депутатом Курганской городской думы Артемом Исламовым.