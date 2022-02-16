16 февраля 2022
15 февраля 2022

В Кургане увольняется глава Центра управления регионом. Она работала с экс-пиарщицей Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Лица URA.Ru, кураева екатерина
Екатерина Кураева возглавляла ЦУР Курганской области с момента его основания Фото:

Руководитель Центра управления регионом (структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области Екатерина Кураева уходит в отставку. Об этом она 17 февраля сообщила URA.RU.

«22 февраля заканчивается моя работа. [Это] последний рабочий день. [Ухожу] по собственному желанию. Возвращаюсь к семье домой», — объяснила Кураева.

Она рассказала URA.RU, что пока не знает, где будет работать дальше. По словам Кураевой, вопрос по ее преемнику решается. Она добавила, что в некоторых источниках в качестве ее преемницы называют заместителя ЦУР Курганской области Жанну Чумакову, но эта информация не соответствует действительности.

ЦУР в Курганской области открылся 23 ноября 2020 года. Кураева была первой, кто его возглавил. Ранее она была журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В частности, она работала в URA.RU вместе с экс-директором департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасией Гусаровой и ее бывшим заместителем Юлией Фроловой.

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Руководитель Центра управления регионом (структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области Екатерина Кураева уходит в отставку. Об этом она 17 февраля сообщила URA.RU. «22 февраля заканчивается моя работа. [Это] последний рабочий день. [Ухожу] по собственному желанию. Возвращаюсь к семье домой», — объяснила Кураева. Она рассказала URA.RU, что пока не знает, где будет работать дальше. По словам Кураевой, вопрос по ее преемнику решается. Она добавила, что в некоторых источниках в качестве ее преемницы называют заместителя ЦУР Курганской области Жанну Чумакову, но эта информация не соответствует действительности. ЦУР в Курганской области открылся 23 ноября 2020 года. Кураева была первой, кто его возглавил. Ранее она была журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В частности, она работала в URA.RU вместе с экс-директором департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасией Гусаровой и ее бывшим заместителем Юлией Фроловой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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