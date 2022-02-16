Екатерина Кураева возглавляла ЦУР Курганской области с момента его основания Фото: фотослужба URA.Ru © URA.RU

Руководитель Центра управления регионом (структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области Екатерина Кураева уходит в отставку. Об этом она 17 февраля сообщила URA.RU.

«22 февраля заканчивается моя работа. [Это] последний рабочий день. [Ухожу] по собственному желанию. Возвращаюсь к семье домой», — объяснила Кураева.

Она рассказала URA.RU, что пока не знает, где будет работать дальше. По словам Кураевой, вопрос по ее преемнику решается. Она добавила, что в некоторых источниках в качестве ее преемницы называют заместителя ЦУР Курганской области Жанну Чумакову, но эта информация не соответствует действительности.

ЦУР в Курганской области открылся 23 ноября 2020 года. Кураева была первой, кто его возглавил. Ранее она была журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В частности, она работала в URA.RU вместе с экс-директором департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасией Гусаровой и ее бывшим заместителем Юлией Фроловой.