Екатерина Кураева возглавит центр управления регионом Курганской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центр управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями и жалобами граждан) в Курганской области откроется 23 ноября. Возглавит его журналист из Екатеринбурга Екатерина Кураева, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Открытие ЦУР Курганской области запланировано на 23 ноября. ЦУР Курганской области возглавит журналист Екатерина Кураева, имеющая опыт работы в федеральных СМИ», — заявили в правительстве. Офис ЦУР будет находиться в здании главного управления по труду и занятости населения на улице Максима Горького, 186.

В правительстве пояснили, что новая структура не относится к органам государственной власти, а является координационным центром региона при участии некоммерческой организации «Диалог Регионы». «Решение о кадровом составе ЦУР принимает АНО „Диалог Регионы“», — добавили в пресс-службе.

Такие центры создаются к 1 декабря во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина. Их главная задача — координация работы по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений жителей региона, а также ускорение решения вопросов.

Кураева, которая возглавит ЦУР, ранее была журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. В частности, одно время она работала в URA.RU. Вместе с ней в URA.RU работали директор департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасия Гусарова и ее заместитель Юлия Фролова.