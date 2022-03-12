Курганские власти продали «семерку» и выставили на торги еще одну

Автомобиль ВАЗ-21074 смогли продать с пятой попытки за 32 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автомобиль ВАЗ-21074, принадлежавший властям Курганской области и выставлявшийся на торги пять раз, продан за 32 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Теперь власти выставили на торги автомобиль ВАЗ-21070 за 35 тысяч рублей.

«Департаментом имущественных и земельных отношений реализовано государственное имущество Курганской области — автомобиль седан ВАЗ-21074, год выпуска: 2003. Аукцион по продаже состоялся 24 февраля. По результатам аукциона стоимость объекта составила 32 000 рублей», — говорится в информационном сообщении.

Выставленный на торги автомобиль ВАЗ-21070 выпущен также в 2003 году. Согласно данным VIN, запрошенным на сайте ГИБДД, машина темно-бордового цвета, в ДТП не участвовала. Аукцион назначен на 6 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобиль ВАЗ-21074 власти Курганской области неоднократно пытались продать на торгах, но аукционы срывались из-за отсутствия покупателей. При этом департамент имущества смог продать Lada Priora за 178,75 тысячи рублей при начальной цене аукциона 65 тысяч рублей. Также власти продали Chevrolet Niva 2008 года выпуска за 155,1 тысячи рублей, ГАЗ-3102 — за 54 тысячи рублей, Fiat Ducato — за 523 тысячи рублей. Год назад областные власти продали на аукционе принадлежавший им самосвал КамАЗ за 297,5 тысячи рублей — в полтора раза дороже начальной цены торгов.

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