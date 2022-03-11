В Екатеринбурге начался ремонт моста на Кольцовской развязке

11 марта 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Во время прошлого этапа реконструкции горожане три месяца стояли в огромных пробках Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге начали второй этап реконструкции развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Строители ограничили движение по направлению в город, закрыв для движения правый ряд. «На развязке на пересечении ул. Луганской с пер. Базовым продолжаются работы по ремонту в соответствии с муниципальным контрактом. В настоящее время ограничено движение по направлению в город», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Половину моста на Луганской — Объездной в сторону аэропорта Кольцово перекрыли 10 июля 2021 года. Поток транспорта пустили в объезд по встречной полосе. Из-за этого горожане встали в большую пробку 12 июля минувшего года. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял ремонт дороги под собственный контроль и поручил вести на участке круглосуточную работу. Далее градоначальник заявил, что мост сдать в поставленные сроки — 1 сентября 2022 — не удастся. Полностью дорогу смогли открыть только к 16 сентября 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге начали второй этап реконструкции развязки на пересечении улицы Луганской с Базовым переулком. Строители ограничили движение по направлению в город, закрыв для движения правый ряд. «На развязке на пересечении ул. Луганской с пер. Базовым продолжаются работы по ремонту в соответствии с муниципальным контрактом. В настоящее время ограничено движение по направлению в город», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Половину моста на Луганской — Объездной в сторону аэропорта Кольцово перекрыли 10 июля 2021 года. Поток транспорта пустили в объезд по встречной полосе. Из-за этого горожане встали в большую пробку 12 июля минувшего года. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов взял ремонт дороги под собственный контроль и поручил вести на участке круглосуточную работу. Далее градоначальник заявил, что мост сдать в поставленные сроки — 1 сентября 2022 — не удастся. Полностью дорогу смогли открыть только к 16 сентября 2021 года.