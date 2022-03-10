Магазины ЯНАО ввели ограничения на покупку продуктов

В сети магазинов «Магнит» временно ограничили продажу курицы, сахара и гречневой крупы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка» в ЯНАО временно ограничили объем товаров первой необходимости на одного покупателя в рамках борьбы со спекулянтами. Как сообщает компания «Магнит», лимит ввели на курицу, сахар и гречневую крупу.

«Чтобы предупредить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, мы временно лимитировали объем отпускаемых товаров на одного покупателя. Этот шаг позволит обеспечить постоянное наличие самых важных продуктов», — говорится в сообщении.

В магазинах торговых сетей «Магнит» можно купить не более пяти единиц и не более пяти килограммов куриной тушки, сахара и гречневой крупы. Аналогичные меры были приняты в сети «Пятерочка», где продают одному человеку не более пяти бутылок подсолнечного масла и не более пяти килограммовых упаковок сахара. Также ограничения коснулись риса и муки.

Агентство обратилось с запросом в X5 Group, которому принадлежит сеть магазинов «Пятерочка» и в сеть магазинов «Магнит». На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в некоторых магазинах Ноябрьска (ЯНАО) произошли перебои с продажей сахара. Как объяснили в городской администрации, данный товар был распродан в магазинах с наибольшей проходимостью, а также в ближайшее время в город поступят новые поставки.

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