08 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Власти Ноябрьска объяснили перебои с сахаром в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Сахар. Курган , сахар
В течении пары дней в Ноябрьск прибудет новая партия сахара Фото:

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) объяснила перебои с продажей сахара в некоторых магазинах. Как сообщает мэрия в своем официальном telegram-канале, власти ежедневно проверяют наличие продуктов в городе, а сахар пропал только в сетевых магазинах с большой проходимостью.

«В социальных сетях появились сообщения об отсутствии сахара-песка в магазинах. Информация вызвала небольшой ажиотаж. Проверка показала, что этот продукт в достаточном количестве есть в торговых точках местных предпринимателей. Отсутствие сахара наблюдается в сетевых магазинах с большой проходимостью», — говорится в сообщении мэрии города Ноябрьска.

Как добавляет городская администрация, на данный момент в магазинах «Лента» и «Гостинец» сахар имеется в достаточном количестве. Помимо этого, торговые сети налаживают логистику и осуществляют перераспределение данного товара между торговыми точками, в течении пары дней они привезут в город новую партию продукта.

Ранее URA.RU сообщало, что управление антимонопольной службы проверит сетевой магазин электроники DNS, из-за повышения им цен. Проверка была организованна после публичного заявления генерального директора торговой сети.

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Администрация Ноябрьска (ЯНАО) объяснила перебои с продажей сахара в некоторых магазинах. Как сообщает мэрия в своем официальном telegram-канале, власти ежедневно проверяют наличие продуктов в городе, а сахар пропал только в сетевых магазинах с большой проходимостью. «В социальных сетях появились сообщения об отсутствии сахара-песка в магазинах. Информация вызвала небольшой ажиотаж. Проверка показала, что этот продукт в достаточном количестве есть в торговых точках местных предпринимателей. Отсутствие сахара наблюдается в сетевых магазинах с большой проходимостью», — говорится в сообщении мэрии города Ноябрьска. Как добавляет городская администрация, на данный момент в магазинах «Лента» и «Гостинец» сахар имеется в достаточном количестве. Помимо этого, торговые сети налаживают логистику и осуществляют перераспределение данного товара между торговыми точками, в течении пары дней они привезут в город новую партию продукта. Ранее URA.RU сообщало, что управление антимонопольной службы проверит сетевой магазин электроники DNS, из-за повышения им цен. Проверка была организованна после публичного заявления генерального директора торговой сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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