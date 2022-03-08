Власти Ноябрьска объяснили перебои с сахаром в магазинах

В течении пары дней в Ноябрьск прибудет новая партия сахара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) объяснила перебои с продажей сахара в некоторых магазинах. Как сообщает мэрия в своем официальном telegram-канале, власти ежедневно проверяют наличие продуктов в городе, а сахар пропал только в сетевых магазинах с большой проходимостью.

«В социальных сетях появились сообщения об отсутствии сахара-песка в магазинах. Информация вызвала небольшой ажиотаж. Проверка показала, что этот продукт в достаточном количестве есть в торговых точках местных предпринимателей. Отсутствие сахара наблюдается в сетевых магазинах с большой проходимостью», — говорится в сообщении мэрии города Ноябрьска.

Как добавляет городская администрация, на данный момент в магазинах «Лента» и «Гостинец» сахар имеется в достаточном количестве. Помимо этого, торговые сети налаживают логистику и осуществляют перераспределение данного товара между торговыми точками, в течении пары дней они привезут в город новую партию продукта.

Ранее URA.RU сообщало, что управление антимонопольной службы проверит сетевой магазин электроники DNS, из-за повышения им цен. Проверка была организованна после публичного заявления генерального директора торговой сети.