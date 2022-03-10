10 марта 2022
09 марта 2022

Чиновница из ХМАО уволилась после скандала со служебным жильем

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
И.о. главы Белого Яра Светлана Хохрякова ушла в отставку Фото:

И.о. главы Белого Яра Светлана Хохрякова ушла в отставку с поста после окончания скандала с предоставлением ей служебной квартиры. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к мэрии Сургутского района.

«Хохряковой пришлось по решению суда возвращать служебную квартиру, которую ей предоставила глава Белого Яра Елена Никифорова. Хотя изначально это жилье предполагалось для льготников. Возможно, это и послужило последней каплей, почему Хохрякова ушла. К тому же, она не хотела брать на себя лишнюю ответственность, памятуя чем все закончилось для Никифоровой, ставшей фигуранткой уголовного дела», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что исполняющим обязанности главы поселка назначен заместитель главы Белого Яра Максим Виер.

Хохрякова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Виер в разговоре с URA.RU подтвердил информацию, что исполняет обязанности главы поселка. «Я замещаю временно, пока нет решения об отставке действующего главы Белого Яра», — прокомментировал Виер.

Ранее URA.RU сообщало, что окружной суд ХМАО отказал в восстановлении Никифоровой в должности. Она была отстранена от своего поста после того, как стала обвиняемой в уголовном деле по фактам превышения должностных полномочий, халатности и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

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И.о. главы Белого Яра Светлана Хохрякова ушла в отставку с поста после окончания скандала с предоставлением ей служебной квартиры. Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к мэрии Сургутского района. «Хохряковой пришлось по решению суда возвращать служебную квартиру, которую ей предоставила глава Белого Яра Елена Никифорова. Хотя изначально это жилье предполагалось для льготников. Возможно, это и послужило последней каплей, почему Хохрякова ушла. К тому же, она не хотела брать на себя лишнюю ответственность, памятуя чем все закончилось для Никифоровой, ставшей фигуранткой уголовного дела», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что исполняющим обязанности главы поселка назначен заместитель главы Белого Яра Максим Виер. Хохрякова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Виер в разговоре с URA.RU подтвердил информацию, что исполняет обязанности главы поселка. «Я замещаю временно, пока нет решения об отставке действующего главы Белого Яра», — прокомментировал Виер. Ранее URA.RU сообщало, что окружной суд ХМАО отказал в восстановлении Никифоровой в должности. Она была отстранена от своего поста после того, как стала обвиняемой в уголовном деле по фактам превышения должностных полномочий, халатности и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
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