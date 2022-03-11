Байден запретил вывозить доллары в Россию

В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд.
В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро.
Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины.
В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома. «Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины.