Байден запретил вывозить доллары в Россию

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Джо Байден подписал указ, который запрещает вывозить в Россию долларовые банкноты Фото:
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В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд.

В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро.

Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины.

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В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома. «Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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