Байден запретил вывозить доллары в Россию 11 марта 2022 в 21:34 Размер текста - 17 + Джо Байден подписал указ, который запрещает вывозить в Россию долларовые банкноты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома. «Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В США запретили поставлять в Россию долларовые купюры. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома. «Запрещается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ», — говорится в документе. В 2021 году банки России ввезли в страну наличные доллары на 16,24 $ млрд. В заявлении Белого дома отмечается, что новый указ Байдена создает правовую основу для введения ограничений в любой сектор российской экономики. До этого Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро. Все ограничения страны Запада вводят из-за спецоперации, которую Россия проводит в Украине. Она началась 24 февраля и продолжается по сей день. Целями спецоперации заявлялись денацификация и демилитаризация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям