Певица Лолита вывезла пожилую маму и дочь из Киева. Видео

12 марта 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

Певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость наконец-то воссоединилась со своей дочерью Евой и пожилой мамой Аллой Дмитриевной, которые в последние дни находились в Киеве. По словам певицы, вернуть близких домой ей помогли неравнодушные люди. «От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна», — поделилась эмоциями Лолита на своей странице в Instagram. Звезда опубликовала видео, на котором она целует и обнимает любимых маму и дочь. Некоторые поклонники в комментариях похвалили певицу за то, что несмотря на переживания за своих родных, она сохраняла не позволяла себе резких высказываний о россиянах после начала специальное военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. «Спасибо, что <…> вы не опустились до оскорблений и дна, как сделали Ваши коллеги!», — написала одна из фанаток. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой является демобилизация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики. Против спецоперации выступил артист Валерий Меладзе, с аналогичными высказываниями выступили телеведущие Ксения Собчак, Иван Ургант Максим Галкин, а также многие российские артисты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала этих звезд. Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)