Матвиенко раскритиковала противников военной операции на Украине

24 февраля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Те, кто выступает против военной операции на Украине, заблуждаются, считает Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила россиян, которые выступают против военной спецоперации РФ на Украине. Сенатор заявила, что граждане РФ должны думать о безопасности своей страны, а не о сиюминутных трудностях. «Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но нельзя не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое», — цитирует Валентину Матвиенко Совет Федерации. По мнению сенатора, те, кто выступает против операции по денацификации и демилитаризации Украины, «заблуждаются». Она подчеркнула, что Россия, как и любое другое государство, имеют право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. Матвиенко заявила, что сегодня, как никогда, необходимо сплочение нации РФ. Она выразила уверенность, что Россия все преодолеет, будет эффективно развивать экономику и защищать людей. «Главное — чтобы был мир и мирное небо над головой. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — сообщила Матвиенко. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики. Президент Украины Владимир Зеленский ввел по всей стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией. Против спецоперации выступил артист Валерий Меладзе. Он выразил уверенность, что есть другой способ решения этого конфликта. После прекратить войну призвали телеведущие Ксения Собчак, Иван Ургант Максим Галкин, а также многие российские артисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила россиян, которые выступают против военной спецоперации РФ на Украине. Сенатор заявила, что граждане РФ должны думать о безопасности своей страны, а не о сиюминутных трудностях. «Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но нельзя не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое», — цитирует Валентину Матвиенко Совет Федерации. По мнению сенатора, те, кто выступает против операции по денацификации и демилитаризации Украины, «заблуждаются». Она подчеркнула, что Россия, как и любое другое государство, имеют право отстаивать свои национальные интересы и свою безопасность. Матвиенко заявила, что сегодня, как никогда, необходимо сплочение нации РФ. Она выразила уверенность, что Россия все преодолеет, будет эффективно развивать экономику и защищать людей. «Главное — чтобы был мир и мирное небо над головой. Именно сейчас делается все для того, чтобы в нашей стране было мирное небо», — сообщила Матвиенко. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики. Президент Украины Владимир Зеленский ввел по всей стране военное положение и разорвал дипломатические отношения с Россией. Против спецоперации выступил артист Валерий Меладзе. Он выразил уверенность, что есть другой способ решения этого конфликта. После прекратить войну призвали телеведущие Ксения Собчак, Иван Ургант Максим Галкин, а также многие российские артисты.