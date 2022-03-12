Власти Турции выступили против решения НАТО по РФ и Украине

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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
В Турции высказались по поводу санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Турции не одобряют предложение НАТО присоединиться к санкциям против РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом», — заявил Донмез, передает турецкий CNN.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Турции введения антироссийских санкций. Европейские страны и члены НАТО начали вводить санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине.

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В Турции не одобряют предложение НАТО присоединиться к санкциям против РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом», — заявил Донмез, передает турецкий CNN. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Турции введения антироссийских санкций. Европейские страны и члены НАТО начали вводить санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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