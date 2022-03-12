Власти Турции выступили против решения НАТО по РФ и Украине

В Турции не одобряют предложение НАТО присоединиться к санкциям против РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Наш президент также заявил, что мы не хотим быть стороной санкций. Мы заявили, что мы на стороне дипломатии. Мы видим, что у нас нет проблем с газом», — заявил Донмез, передает турецкий CNN. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ожидает от Турции введения антироссийских санкций. Европейские страны и члены НАТО начали вводить санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине.