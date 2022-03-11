В НАТО ждут антироссийских санкций от Турции

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
НАТО хочет, чтобы Турция ввела санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В НАТО ожидают, что Турция присоединится к своим союзникам по альянсу и введет санкции в отношении РФ. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Но мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль. Турция также предоставляет ключевые мощности Украине», сказал Столтенберг в эфире турецкого CNN.

Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении России. Причинной стала спецоперация РФ на Украине. Госдума принимает меры для поддержки россиян в условиях санкций. Одобрены поправки в бюджетный кодекс, которые позволят перераспределять бюджетные средства на федеральном и региональном уровнях. Также президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки бизнеса и граждан. По словам главы государства, против РФ все равно бы ввели санкции и без проведения спецоперации.

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В НАТО ожидают, что Турция присоединится к своим союзникам по альянсу и введет санкции в отношении РФ. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Но мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль. Турция также предоставляет ключевые мощности Украине», сказал Столтенберг в эфире турецкого CNN. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении России. Причинной стала спецоперация РФ на Украине. Госдума принимает меры для поддержки россиян в условиях санкций. Одобрены поправки в бюджетный кодекс, которые позволят перераспределять бюджетные средства на федеральном и региональном уровнях. Также президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки бизнеса и граждан. По словам главы государства, против РФ все равно бы ввели санкции и без проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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