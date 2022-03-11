В НАТО ждут антироссийских санкций от Турции

В НАТО ожидают, что Турция присоединится к своим союзникам по альянсу и введет санкции в отношении РФ. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Но мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль. Турция также предоставляет ключевые мощности Украине», сказал Столтенберг в эфире турецкого CNN.
Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении России. Причинной стала спецоперация РФ на Украине. Госдума принимает меры для поддержки россиян в условиях санкций. Одобрены поправки в бюджетный кодекс, которые позволят перераспределять бюджетные средства на федеральном и региональном уровнях. Также президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки бизнеса и граждан. По словам главы государства, против РФ все равно бы ввели санкции и без проведения спецоперации.
В НАТО ожидают, что Турция присоединится к своим союзникам по альянсу и введет санкции в отношении РФ. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции. Но мы можем заставить Россию заплатить цену. Я также сообщил об этом [главе МИД Турции Мевлюту] Чавушоглу. Турция играет здесь ключевую роль. Турция также предоставляет ключевые мощности Украине», сказал Столтенберг в эфире турецкого CNN. Ранее европейские страны начали вводить санкции в отношении России. Причинной стала спецоперация РФ на Украине. Госдума принимает меры для поддержки россиян в условиях санкций. Одобрены поправки в бюджетный кодекс, которые позволят перераспределять бюджетные средства на федеральном и региональном уровнях. Также президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки бизнеса и граждан. По словам главы государства, против РФ все равно бы ввели санкции и без проведения спецоперации.