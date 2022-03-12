Россия отказалась от своего ультиматума США и НАТО по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
РФ требовала от НАТО не включать в состав Украину Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала».

Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала». Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...