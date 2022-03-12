Россия отказалась от своего ультиматума США и НАТО по Украине

Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала».
Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы.
Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала». Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы.