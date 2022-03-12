Россия отказалась от своего ультиматума США и НАТО по Украине

12 марта 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

РФ требовала от НАТО не включать в состав Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала». Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения России по гарантиям безопасности, которые страна выдвигала США и НАТО, уже неактуальны. Москва требовала от альянса не включать в состав Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода [о гарантиях безопасности] остаются в силе, все же полностью изменилась конфигурация. Сейчас ситуация радикально иная и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией. Эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно», — заявил Рябков в эфире «Первого канала». Россия требовала от НАТО не включать в свой состав Украину. США и НАТО не стали подписывать двусторонние соглашения по безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что альянс обманул Россию. По его словам, США и НАТО обещали не расширяться на восток в 1990-е годы.