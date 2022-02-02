В НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

02 февраля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

В НАТО отказались гарантировать, что не возьмут Украину в военный альянс Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Страны НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. Об этом сообщает испанская газета Еl Pais, в распоряжении которой оказался ответ США и альянса. «США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. <…> Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», — приводит ответ Вашингтона Еl Pais. Ранее России поставила ультиматум НАТО. Главными требования Москвы является нерасширение НАТО на Восток. Россия требует юридически гарантировать, что бывшие республики СССР не будут вступать в НАТО. Днем ранее на ответ западных коллег отреагировал президент РФ Владимир Путин. «Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал глава РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также, по словам Путина, США используют Киев для сдерживания Москвы, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. Об этом сообщает испанская газета Еl Pais, в распоряжении которой оказался ответ США и альянса. «США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. <…> Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», — приводит ответ Вашингтона Еl Pais. Ранее России поставила ультиматум НАТО. Главными требования Москвы является нерасширение НАТО на Восток. Россия требует юридически гарантировать, что бывшие республики СССР не будут вступать в НАТО. Днем ранее на ответ западных коллег отреагировал президент РФ Владимир Путин. «Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал глава РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также, по словам Путина, США используют Киев для сдерживания Москвы, сообщает телеканал 360.