Российские турфирмы приостановили продажу путевок в Турцию

13 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Из зарубежных направлений остались Мальдивы и ОАЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности До конца марта полетов в Турцию и Египет не будет — туроператоры не продают путевки по данным направлениям. Об этом URA.RU сообщила директор Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова. «По 28 марта включительно полеты в Египет и Турцию не осуществляются. Сейчас у туроператоров идет активная вывозная компания. Туроператоры и турагенты в марте не хотят продавать туры, потому что, на самом деле, вывозить туристов — это дорогое удовольствие. Еще наш юг закрыли до 20-го числа», — отметила Екатерина Волкова. Генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что вырос спрос на поездки по России. «Продажи выросли где-то в два раза за последние несколько дней. Турция, Египет не продаются, продаются в основном Эмираты, Мальдивы — единственное направление, которое при любых катаклизмах продается», — добавил эксперт. Волкова напомнила, что с 15 марта стартует кешбэк на внутренний туризм. «Он продлится по июнь включительно, на лето никогда его не было. Сейчас остаются такие направления, как Москва, Сочи, Питер, санатории, базы отдыха. Карелия, Алтай, Владивосток, Казань. Минводы открыты. Взрослым будем предлагать на летний отдых теплоходы по рекам, есть морские. Ориентировочно с 1 апреля запустится кэшбэк на отдых в детских лагерях», — рассказала директор бюро международного туризма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.



До конца марта полетов в Турцию и Египет не будет — туроператоры не продают путевки по данным направлениям. Об этом URA.RU сообщила директор Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова. «По 28 марта включительно полеты в Египет и Турцию не осуществляются. Сейчас у туроператоров идет активная вывозная компания. Туроператоры и турагенты в марте не хотят продавать туры, потому что, на самом деле, вывозить туристов — это дорогое удовольствие. Еще наш юг закрыли до 20-го числа», — отметила Екатерина Волкова. Генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что вырос спрос на поездки по России. «Продажи выросли где-то в два раза за последние несколько дней. Турция, Египет не продаются, продаются в основном Эмираты, Мальдивы — единственное направление, которое при любых катаклизмах продается», — добавил эксперт. Волкова напомнила, что с 15 марта стартует кешбэк на внутренний туризм. «Он продлится по июнь включительно, на лето никогда его не было. Сейчас остаются такие направления, как Москва, Сочи, Питер, санатории, базы отдыха. Карелия, Алтай, Владивосток, Казань. Минводы открыты. Взрослым будем предлагать на летний отдых теплоходы по рекам, есть морские. Ориентировочно с 1 апреля запустится кэшбэк на отдых в детских лагерях», — рассказала директор бюро международного туризма.