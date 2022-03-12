Абрамовича отлучили от «Челси» 12 марта 2022 в 18:21 Размер текста - 17 + Роман Абрамович больше не сможет руководить футбольным клубом «Челси» Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги. «Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ. Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги. «Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ. Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям