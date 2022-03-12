Абрамовича отлучили от «Челси»

Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги.
«Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ.
Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».
Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги. «Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ. Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».