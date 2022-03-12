Абрамовича отлучили от «Челси»

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Роман Абрамович больше не сможет руководить футбольным клубом «Челси» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги.

«Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ.

Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».

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Российского миллиардера Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги. «Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления „Челси“. Данное решение принял совет лиги в субботу из-за санкций со стороны правительства Великобритании в отношении Абрамовича», — говорится в заявлении пресс-службы АПЛ. Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича новые санкции из-за специальной операции России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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