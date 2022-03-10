Британия ввела санкции против Дерипаски и Абрамовича

Дерипаска попал под санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Британия вводит санкции против российских олигархов Романа Абрамовича. Его активы будут заморожены. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

Также в черный список попали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, президент ВТБ Андрей Костин и бизнесмен, владелец «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска, следует из документа британского МИД. У главы «Роснефти» Игоря Сечина также заморожены активы, введен запрет на поездки. Под санкциями — президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель Совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

Санкции введены в связи с началом спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее уже были введены санкции против части банков — их отключили от платежной системы SWIFT.