Путин призвал лидеров стран Евросоюза повлиять на Зеленского

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России.
«Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике.
Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России. «Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике. Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий.