Путин призвал лидеров стран Евросоюза повлиять на Зеленского

12 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Путин призвал президентов Франции и Германии повлиять на киевские власти Фото: kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России. «Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике. Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России. «Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике. Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий.