Путин призвал лидеров стран Евросоюза повлиять на Зеленского

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Путин призвал президентов Франции и Германии повлиять на киевские власти Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России.

«Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике.

Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обратился к президенту Германии Олафу Шольцу и главе Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе прекращения преступных действий на территории страны. Сообщение об этом появилось на сайте президента России. «Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены. (…) В связи с этим лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», — говорится на официальном сайте президента. Также сообщается, что главы государств условились о продолжении контактов по украинской проблематике. Вооруженные столкновения на территории Донецкий и Луганской народных республик продолжаются с 2014 года, в связи с чем 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции заявлена демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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