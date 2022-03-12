Потанин заявил о возможной фиксации цен на металлы в России

Российские металлургические компании обсуждают с правительством РФ возможность фиксации цен на металлы внутри страны. Об этом рассказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин.
«Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль для наших потребителей, на более длительную перспективу. По крайней мере, пока не рассосется вот эта ситуация, С каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке. Мы со своей стороны эту проблему хорошо понимаем», — сказал Потанин в интервью РБК.
Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине, что привело к росту цен на металлы на мировых рынках. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.
Российские металлургические компании обсуждают с правительством РФ возможность фиксации цен на металлы внутри страны. Об этом рассказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль для наших потребителей, на более длительную перспективу. По крайней мере, пока не рассосется вот эта ситуация, С каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке. Мы со своей стороны эту проблему хорошо понимаем», — сказал Потанин в интервью РБК. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине, что привело к росту цен на металлы на мировых рынках. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.