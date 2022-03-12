Потанин заявил о возможной фиксации цен на металлы в России

12 марта 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Цены на металл в России можно не привязывать к ценам на мировом рынке, считает Владимир Потанин Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские металлургические компании обсуждают с правительством РФ возможность фиксации цен на металлы внутри страны. Об этом рассказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль для наших потребителей, на более длительную перспективу. По крайней мере, пока не рассосется вот эта ситуация, С каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке. Мы со своей стороны эту проблему хорошо понимаем», — сказал Потанин в интервью РБК. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине, что привело к росту цен на металлы на мировых рынках. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские металлургические компании обсуждают с правительством РФ возможность фиксации цен на металлы внутри страны. Об этом рассказал бизнесмен, владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. «Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль для наших потребителей, на более длительную перспективу. По крайней мере, пока не рассосется вот эта ситуация, С каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке. Мы со своей стороны эту проблему хорошо понимаем», — сказал Потанин в интервью РБК. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине, что привело к росту цен на металлы на мировых рынках. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.