В Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители

12 марта 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Представители немецкого бизнеса опасаются потери рабочих мест из-за высоких цен на бензин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Высокие цены на энергоносители в Германии, из-за отказа от российской нефти и угля, могут привести к массовому банкротству компаний. Об этом пишет издание NEOPresse со ссылкой на данные Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса Германии. «Федеральная ассоциация опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергию превратились в „экзистенциальный вопрос“ для многих предпринимателей. Цены на бензин выше двух евро за литр и удвоение цен на газ больше не приемлемы. Если сейчас не будут приняты последовательные меры, мы потеряем много компаний и, следовательно, много рабочих мест», — пишет NEOPresse. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. В Международном валютном фонде заявили, что новые санкции против России существенно повлияют на мировую экономику, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высокие цены на энергоносители в Германии, из-за отказа от российской нефти и угля, могут привести к массовому банкротству компаний. Об этом пишет издание NEOPresse со ссылкой на данные Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса Германии. «Федеральная ассоциация опасается корпоративных банкротств и потери рабочих мест из-за высоких цен на энергоносители. Цены на энергию превратились в „экзистенциальный вопрос“ для многих предпринимателей. Цены на бензин выше двух евро за литр и удвоение цен на газ больше не приемлемы. Если сейчас не будут приняты последовательные меры, мы потеряем много компаний и, следовательно, много рабочих мест», — пишет NEOPresse. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. В Международном валютном фонде заявили, что новые санкции против России существенно повлияют на мировую экономику, пишет RT.