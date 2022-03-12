Армия РФ вывела из строя военный аэродром. Главное о спецоперации к вечеру 11 марта

12 марта 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Армия РФ 12 марта взяла под свой контроль два населенных пункта и вывела из строя несколько важных объектов военной инфраструктуры ВСУ, в том числе военный аэродром. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 11 марта. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако украинские войска и нацбаты не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.