Армия РФ вывела из строя военный аэродром. Главное о спецоперации к вечеру 11 марта

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ 12 марта взяла под свой контроль два населенных пункта и вывела из строя несколько важных объектов военной инфраструктуры ВСУ, в том числе военный аэродром. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 11 марта.

  • РИА «Новости» со ссылкой на мэра Горловки сообщили, что украинские националисты обстреляли интернат для инвалидов;
  • в Минобороны РФ сообщили, что армия РФ взяла под свой контроль множество зенитных ракетных комплексов ВСУ;
  • президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин призвал лидеров ЕС повлиять на президента Украины Владимира Зеленского;
  • в МИД РФ сообщили, что в ближайшее время обнародуют данные о работе биологических лабораторий США на Украине. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что связь США с этими лабораториями доказана;
  • глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские националисты бегут от чеченских военнослужащих. По словам Кадырова, националисты бросают даже боеприпасы;
  • военнослужащие РФ вывели из строя важные объекты военной инфраструктуры ВСУ. Это военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах. Также российская армия установила контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Кириловка и вышла на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное;
  • Армия ЛНР заняла населенные пункты Молодежное и Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная;
  • По данным Минобороны, за время специальной операции уничтожено 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако украинские войска и нацбаты не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.

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Армия РФ 12 марта взяла под свой контроль два населенных пункта и вывела из строя несколько важных объектов военной инфраструктуры ВСУ, в том числе военный аэродром. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 11 марта. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако украинские войска и нацбаты не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живого щита.
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