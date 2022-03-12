12 марта 2022

Spiegel: Европа раскалывается из-за антироссийских санкций

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Цветы у консульства Франции. Екатеринбург, флаг евросоюза, флаг франции
Европейский фронт раскалывается из-за антироссийских санкций, считает Беккер Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России ослабляют Европу и ведут ЕС к расколу. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер.

«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — пишет Беккер. Обозреватель отметил, что многие страны Евросоюза не готовы вводить новые санкции против РФ, т. к. боятся повышения цен на энергетические ресурсы.

Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. Издание NEOPresse сообщило, что в Германии может произойти массовое банкротство компаний из-за отказа от российских нефти и угля и, как следствие, повышения цен на энергоносители.

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Санкции против России ослабляют Европу и ведут ЕС к расколу. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер. «Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — пишет Беккер. Обозреватель отметил, что многие страны Евросоюза не готовы вводить новые санкции против РФ, т. к. боятся повышения цен на энергетические ресурсы. Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. Издание NEOPresse сообщило, что в Германии может произойти массовое банкротство компаний из-за отказа от российских нефти и угля и, как следствие, повышения цен на энергоносители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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