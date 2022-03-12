Spiegel: Европа раскалывается из-за антироссийских санкций

13 марта 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Европейский фронт раскалывается из-за антироссийских санкций, считает Беккер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России ослабляют Европу и ведут ЕС к расколу. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер. «Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — пишет Беккер. Обозреватель отметил, что многие страны Евросоюза не готовы вводить новые санкции против РФ, т. к. боятся повышения цен на энергетические ресурсы. Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. Издание NEOPresse сообщило, что в Германии может произойти массовое банкротство компаний из-за отказа от российских нефти и угля и, как следствие, повышения цен на энергоносители. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции против России ослабляют Европу и ведут ЕС к расколу. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер. «Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», — пишет Беккер. Обозреватель отметил, что многие страны Евросоюза не готовы вводить новые санкции против РФ, т. к. боятся повышения цен на энергетические ресурсы. Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. Издание NEOPresse сообщило, что в Германии может произойти массовое банкротство компаний из-за отказа от российских нефти и угля и, как следствие, повышения цен на энергоносители.