В Киеве заявили о приближении к компромиссу с Россией

13 марта 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Украина и РФ заявляют о движении к компромиссу на фоне продолжения боевых действий Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская и украинская делегации на переговорах постепенно начали подходить к компромиссу. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, это начала происходить на фоне продолжения боевых действий. «На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Стороны приступили к оформлению договоренностей. Конкретикой на этот счет пока нет», — сообщает « Коммерсантъ » слова советника. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ и других крупных банков. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская и украинская делегации на переговорах постепенно начали подходить к компромиссу. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, это начала происходить на фоне продолжения боевых действий. «На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Стороны приступили к оформлению договоренностей. Конкретикой на этот счет пока нет», — сообщает «Коммерсантъ» слова советника. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ и других крупных банков. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.