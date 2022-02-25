ТАСС: Россию исключили из состава Совета Европы 25 февраля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 + В Совете Европы принято решение исключить РФ из состава организации Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава из организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Италии. «Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации», — сообщили в МИД Италии. Информацию передает ТАСС. Анонсировал исключение РФ из Совета Европы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сообщается, что инициаторами решения были Украина и Польша. «Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение», — цитирует ТАСС пост Моравецкого в Twitter. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава из организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Италии. «Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации», — сообщили в МИД Италии. Информацию передает ТАСС. Анонсировал исключение РФ из Совета Европы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сообщается, что инициаторами решения были Украина и Польша. «Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение», — цитирует ТАСС пост Моравецкого в Twitter. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. Кроме того, Америка объявила о санкциях против представителей Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие». МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям