Британия вводит санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и Уралвагонзавода

24 февраля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон рассказал о санкциях, которые Великобритания вводит в отношении России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе обращения к палате представителей. Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. «Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ в ответ на военную операцию РФ. Великобритания запрещает полеты „Аэрофлота“ в королевство», — сообщил Борис Джонсон в ходе выступления, которое транслировалось на youtube-канале «Даунинг Стрит, 10». По данным ТАСС, санкции коснутся также Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. После объявления Джонсона акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно, передает ТАСС. Кроме того, Джонсон объявил, что Соединенное Королевство запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах стерлингов. Лондон намерен ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе обращения к палате представителей. Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. «Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ в ответ на военную операцию РФ. Великобритания запрещает полеты „Аэрофлота“ в королевство», — сообщил Борис Джонсон в ходе выступления, которое транслировалось на youtube-канале «Даунинг Стрит, 10». По данным ТАСС, санкции коснутся также Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. После объявления Джонсона акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно, передает ТАСС. Кроме того, Джонсон объявил, что Соединенное Королевство запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах стерлингов. Лондон намерен ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.