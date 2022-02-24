Британия вводит санкции против ВТБ, «Аэрофлота» и Уралвагонзавода

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Борис Джонсон рассказал о санкциях, которые Великобритания вводит в отношении России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе обращения к палате представителей. Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.

«Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ в ответ на военную операцию РФ. Великобритания запрещает полеты „Аэрофлота“ в королевство», — сообщил Борис Джонсон в ходе выступления, которое транслировалось на youtube-канале «Даунинг Стрит, 10». По данным ТАСС, санкции коснутся также Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода.

После объявления Джонсона акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно, передает ТАСС. Кроме того, Джонсон объявил, что Соединенное Королевство запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах стерлингов. Лондон намерен ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.

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Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе обращения к палате представителей. Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации. «Великобритания вместе с США вводит санкции против ВТБ в ответ на военную операцию РФ. Великобритания запрещает полеты „Аэрофлота“ в королевство», — сообщил Борис Джонсон в ходе выступления, которое транслировалось на youtube-канале «Даунинг Стрит, 10». По данным ТАСС, санкции коснутся также Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. После объявления Джонсона акции авиакомпании и ВТБ усилили падение и потеряли 31% и 42% соответственно, передает ТАСС. Кроме того, Джонсон объявил, что Соединенное Королевство запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах стерлингов. Лондон намерен ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые ограничения нанесут большой урон промышленности РФ. Она также предсказала рост инфляции и снижение темпов экономического развития.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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