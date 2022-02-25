МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии

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Этап Кубка Европы по сноуборду в дисциплине «борд-кросс». Миасс. Челябинская область, старт, спорт, сноуборд
МОК призвал отменить все соревнования на территории РФ и Беларуси Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Об этом сообщает telegram-канал «РИА Новости Спорт».

«Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии», — передает информацию «РИА Новости Спорт». Кроме того, МОК призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях.

Ранее FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.

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Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Об этом сообщает telegram-канал «РИА Новости Спорт». «Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии», — передает информацию «РИА Новости Спорт». Кроме того, МОК призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях. Ранее FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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