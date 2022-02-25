МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии

25 февраля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Международный олимпийский комитет призвал перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Об этом сообщает telegram-канал «РИА Новости Спорт». «Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии», — передает информацию «РИА Новости Спорт». Кроме того, МОК призвал не использовать национальные флаги и гимны России и Белоруссии на любых спортивных мероприятиях. Ранее FIDE отменил проведение Всемирной Шахматной олимпиады в России. Турниры были запланированы в Москве и Ханты-Мансийске. Сообщалось об отмене Кубка мира по фристайлу в России.