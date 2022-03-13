13 марта 2022

Невролог Евдокимов назвал необычную причину инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Хронические проблемы в шейном отделе позвоночника увеличивают риск инсульта Фото:

Проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, называемые дорсопатия, повышают риск инсульта на 30% и выше. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше», — сказал Александр Евдокимов.

Как объяснил невролог, проблема может возникнуть в результате стресса. «Стресс через что реализуются? Через мышечные спазмы прежде всего. То есть идет мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения. Так что шейный остеохондроз большое значение имеет», — рассказал специалист.

Евдокимов посоветовал не откладывать лечение, поскольку после 45 лет у человека повышается риск инсульта. «Если вы понимаете, что страдаете от головных болезней, от мигреней, знаете, что у вас проблемы с шеей, я бы рекомендовал эти проблемы решать. Массаж, физиопроцедуры, то есть не запускать этот процесс, потому что после 45 лет риски начинают увеличиваться по инсульту, в первую очередь у людей, у которых проблемы с шейным отделом», — заключил невролог.

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Проблемы в костно-мышечной системе и соединительной ткани, называемые дорсопатия, повышают риск инсульта на 30% и выше. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Важной историей по инсульту являются проблемы в шейном отделе позвоночника. Это, наверно, процентов на 30 способствует риску по инсульту. Остеохондроз сейчас редко ставят как диагноз, не используется это слово. Скорее дорсопатия. Но по сути проблемы в шейном отделе позвоночника хронического толка особенно повышают риск инсультов минимум на 30%, а может даже и выше», — сказал Александр Евдокимов. Как объяснил невролог, проблема может возникнуть в результате стресса. «Стресс через что реализуются? Через мышечные спазмы прежде всего. То есть идет мощный мышечный спазм, кровоток еще сильнее страдает, и возникают причины для острого нарушения мозгового кровообращения. Так что шейный остеохондроз большое значение имеет», — рассказал специалист. Евдокимов посоветовал не откладывать лечение, поскольку после 45 лет у человека повышается риск инсульта. «Если вы понимаете, что страдаете от головных болезней, от мигреней, знаете, что у вас проблемы с шеей, я бы рекомендовал эти проблемы решать. Массаж, физиопроцедуры, то есть не запускать этот процесс, потому что после 45 лет риски начинают увеличиваться по инсульту, в первую очередь у людей, у которых проблемы с шейным отделом», — заключил невролог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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