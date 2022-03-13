Виктор Евтухов (на фото справа) сообщил, что Денис Мантуров (на фото слева) в ближайшее время встретится с акционерами крупнейших металлургических компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов потребовал от представителей металлургических компаний снизить цену на продажу продукцию внутри страны. Тем, кто не прислушается к рекомендациям, могут грозить жесткие проверки. Заявление было сделано на совещании с представителями отрасти, видео с которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Значит, металлургическая продукция в стране должна быть по низким ценам. Внешние рынки сейчас никого не волнуют и не интересуют. Туда продавайте по каким-угодно ценам, но в стране [продукция] должна быть в достаточном количестве», — сказал Евтухов.

Замглавы Минпромторга также отметил, что в 2021 году металлурги заработали «кучу денег и теперь им нужно поработать на страну». В итоге до 12 марта все компании должны предоставить ведомству себестоимость производства и то, как они готовы изменить свою цену. После этого у главы ведомства Дениса Мантурова запланирована встреча уже с акционерами крупнейших компаний, где будут обсуждаться реальные действия.

На этом же совещании Евтухов отметил, что тех, кто откажется снижать цены или предоставит завышенные данные по себестоимости производства, ждут жесткие проверки со стороны надзорных органов. Это же касается перепродаж продукции с наценкой через подконтрольные торговые дома.

Ранее URA.RU сообщало, что Евтухов потребовал пересчитать стоимость продукции для всех металлургических компаний. По его словам, максимальная наценка может составлять 20-25%.

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