Вирусолог объяснил снижение коллективного иммунитета к COVID-19

13 марта 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Россияне стали реже ревакцинироваться, отметил Петр Чумаков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России наблюдается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку из этого показателя вычитаются люди, которые вакцинировались больше полугода назад. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Это формальный критерий, потому что его высчитывают исходя из того, сколько, когда и кто привился. Ведь там и те, кто привился больше полугода назад, считается, что они уже не защищены, поэтому их исключают из этого процента защищенных», — сказал Петр Чумаков. Профессор отметил, что сегодня россияне стали меньше ревакцинироваться. «Сейчас меньше стали ревакцинироваться на фоне того, что уже такой остроты нет, поэтому так падает этот процент. Хотя реальная заболеваемость падает, а это говорит о том, что у нас хорошая иммунная прослойка возникла, поэтому на этот показатель сейчас обращать внимания не стоит», — добавил вирусолог. Ранее на портале «стопкоронавирус.рф» появилась информация о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 53,6%. При этом неделей ранее этот показатель находился на уровне 56%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России наблюдается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку из этого показателя вычитаются люди, которые вакцинировались больше полугода назад. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков. «Это формальный критерий, потому что его высчитывают исходя из того, сколько, когда и кто привился. Ведь там и те, кто привился больше полугода назад, считается, что они уже не защищены, поэтому их исключают из этого процента защищенных», — сказал Петр Чумаков. Профессор отметил, что сегодня россияне стали меньше ревакцинироваться. «Сейчас меньше стали ревакцинироваться на фоне того, что уже такой остроты нет, поэтому так падает этот процент. Хотя реальная заболеваемость падает, а это говорит о том, что у нас хорошая иммунная прослойка возникла, поэтому на этот показатель сейчас обращать внимания не стоит», — добавил вирусолог. Ранее на портале «стопкоронавирус.рф» появилась информация о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 53,6%. При этом неделей ранее этот показатель находился на уровне 56%.