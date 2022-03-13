Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

14 марта 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Крыма Мурадов заявил, что республику и Донбасс удалось связать сухопутным коридором Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. «Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — передает РИА «Новости» слова Мурадова. Автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению ДНР. «В советское время эта трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории к Донецку хозяйственных грузов», — подытожил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крымский полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. «Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — передает РИА «Новости» слова Мурадова. Автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению ДНР. «В советское время эта трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории к Донецку хозяйственных грузов», — подытожил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.