Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Крымский полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — передает РИА «Новости» слова Мурадова.
Автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению ДНР. «В советское время эта трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории к Донецку хозяйственных грузов», — подытожил он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.
Крымский полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором. Об этом заявил полпред президента РФ в регионе, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов. «Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — передает РИА «Новости» слова Мурадова. Автомагистраль может стать подспорьем для поставок гуманитарных грузов населению ДНР. «В советское время эта трасса обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории к Донецку хозяйственных грузов», — подытожил он. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.