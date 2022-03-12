В Кургане ищут строителей коттеджей под льготную ипотеку

Застройщик должен выкупить участки под строительство у КИЖК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская ипотечно-жилищная корпорация (КИЖК, принадлежит областным властям) ищет застройщиков, которые построят в Шадринске и селе Колесниково (18 км от Кургана) частные дома для последующей продажи по льготным программам. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента строительства.

«Предлагаем организациям-застройщикам рассмотреть возможность строительства индивидуальных жилых домов по своим типовым проектам общей площадью до 150 кв. метров на территории города Шадринска и села Колесниково. Построенные дома должны быть пригодными для постоянного проживания, минимум с черновой отделкой, с подведенными сетями электро-, газо- и водоснабжения (индивидуальная скважина), водоотведения (септик)», — говорится в объявлении.

Застройщик должен выкупить у КИЖК минимум 20 участков с рассрочкой до трех лет. Стоимость одной сотки составляет в Шадринске от 42,12 тысячи рублей, в Колесниково — от 27,49 тысячи рублей. Электричество и газ планируют подвести к участкам летом 2022 года.

«Граждане смогут приобрести земельные участи с построенными домами с использованием субсидий, предоставляемых через АО „КИЖК“ за счет средств областного бюджета», — отмечают в департаменте строительства. В частности, возможно возмещение затрат на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам (от 500 до 700 тысяч рублей). Власти отмечают, что в градостроительном плане Шадринска в районе этих участков предусмотрено строительство школы и детского сада, в Колесниково также предусмотрено развитие социальной инфраструктуры и дорог.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявил, что после покупки квартиры в малоэтажном жилье с 2022 года можно будет вернуть до 500 тысяч рублей. Ранее эта сумма была меньше. Также URA.RU сообщало, что власти отрабатывали возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч рублей на одну семью.

КИЖК предлагает компаниям построить коттеджи в Шадринске и Колесниково Фото: gkh.kurganobl.ru

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