Бизнесмены попросили Мишустина сдержать тарифы на электричество

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Бизнесмены предложили меры по стабилизации цен на электроэнергию Фото:

«Сообщество потребителей энергии» направило письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой сдержать рост тарифов на электричество. Бизнесмены также предложили меры для стабилизации рынка электроэнергии.

«Предприниматели предлагают сократить расходы сетевых компаний, перенести инвестиционные проекты и сгладить платежи за новые АЭС. Также речь идет об отказе от индексации тарифов на газ и отмене штрафов за задержку оплаты энергоресурсов. Основная просьба ассоциации — сдержать цены на электроэнергию с учетом платежа за энергомощность в пределах 5—8%», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что не ожидают роста цен на электричество, пишет RT. В правительстве РФ подписали указ, согласно которому региональные власти будут самостоятельно устанавливать цены на электроэнергию, сообщает «Национальная служба новостей».

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«Сообщество потребителей энергии» направило письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой сдержать рост тарифов на электричество. Бизнесмены также предложили меры для стабилизации рынка электроэнергии. «Предприниматели предлагают сократить расходы сетевых компаний, перенести инвестиционные проекты и сгладить платежи за новые АЭС. Также речь идет об отказе от индексации тарифов на газ и отмене штрафов за задержку оплаты энергоресурсов. Основная просьба ассоциации — сдержать цены на электроэнергию с учетом платежа за энергомощность в пределах 5—8%», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что не ожидают роста цен на электричество, пишет RT. В правительстве РФ подписали указ, согласно которому региональные власти будут самостоятельно устанавливать цены на электроэнергию, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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