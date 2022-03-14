Бизнесмены попросили Мишустина сдержать тарифы на электричество

Бизнесмены предложили меры по стабилизации цен на электроэнергию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сообщество потребителей энергии» направило письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой сдержать рост тарифов на электричество. Бизнесмены также предложили меры для стабилизации рынка электроэнергии.

«Предприниматели предлагают сократить расходы сетевых компаний, перенести инвестиционные проекты и сгладить платежи за новые АЭС. Также речь идет об отказе от индексации тарифов на газ и отмене штрафов за задержку оплаты энергоресурсов. Основная просьба ассоциации — сдержать цены на электроэнергию с учетом платежа за энергомощность в пределах 5—8%», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на текст письма.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что не ожидают роста цен на электричество, пишет RT. В правительстве РФ подписали указ, согласно которому региональные власти будут самостоятельно устанавливать цены на электроэнергию, сообщает «Национальная служба новостей».