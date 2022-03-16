Пермские парикмахеры и мастера маникюра поднимут цены

Цены на материалы значительно поднялись Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские владельцы бьюти-студий, мастера маникюра, парикмахеры и косметологи вынуждены в ближайшем будущем поднять цены на свои услуги. Проблемы они испытывают из-за западных санкций, которые привели к уходу из РФ производителей косметики. Об этом мастера бьюти-сферы рассказали URA.RU.

«Краски для волос поднялись в цене. Matrix (АО L`Oreal), например, подорожал в два раза. Даже наша российская косметика — Estel Professional — повысила цены на 40-70%, потому что все материалы, из которых они производят красители, идут зарубежные», — рассказала URA.RU мастер-колорист Ольга Суркова. Некоторые популярные марки косметики для волос, такие как Redken, вообще уходят с рынка, говорит она. В ряде салонов красоты есть стратегический запас материалов, и они цены для клиентов пока сдерживают. Но в перспективе, если ситуация не изменится, тоже будут вынуждены поднимать цены, ориентировочно, на 25-30%.

Мастера красоты опасаются, что рост цен приведет к оттоку клиентов. «Зарплата у людей не увеличивается. Мы просто потеряем клиентов. Поэтому, конечно, мы — первые, кого эта история вся коснется», — отмечает мастер-колорист Екатерина Кочетова. Она планирует искать альтернативные варианты — более демократичные марки и бренды.

Удорожание материалов коснулось и сферы маникюра. «Цены значительно повысились. Например, марки UNO (Великобритания), которыми я пользовалась, стоили 690 рублей, а сейчас уже 890 — почти 30% разница», — поделилась мастер маникюра Юлия Шаршавина.

Опрошенные URA.RU косметологи отметили, что запас филлеров из Европы и США заканчивается. При дефиците придется искать альтернативные варианты и поднимать цены на услуги.

Многие иностранные производители косметики приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении Москвы. ЕС и США пытаются сорвать спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В МИД РФ говорили об ответном списке санкций.

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