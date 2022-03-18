Опрос: возвращение Крыма остается главным успехом РФ 8 лет подряд

Полуостров Крым по-прежнему становится предметом дискуссий среди россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Включение Крыма в состав РФ восемь лет остается одним из главных успехов внешней политики России. Об этом говорится в свежем опросе ФОМ.

«По итогам опроса граждан Фонда „Общественное мнение“ от 18 февраля 2022 года воссоединение Крыма с Россией вошло в топ-5 самых важных успехов РФ во внешней политике за последнее время», — говорится в опросе. Также россияне отмечали как актуальные события ввод миротворцев во время январских беспорядков в Казахстане, завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», противостояние РФ и НАТО, а также укрепление сотрудничества с Китаем.

Политолог и социальный психолог Алексей Рощин в беседе с URA.RU нашел этому два объяснения. «Возвращение Крыма в состав России — это единство народа и власти. При этом это событие понятно и с ощутимым результатом. Ввели миротворцев в Казахстан? Это хорошо, но ничего в жизни россиян не изменилось. Противостояние с НАТО? Абстрактно. А воссоединение с Крымом — это успех, который каждый может пощупать: взял путевку, без визы, поехал на теплое море», — поделился социолог с URA.RU.

При этом Рощин видит и обратную тенденцию в том, почему включение Крыма в состав РФ в 2014 году актуально до сих пор. «Некоторые россияне до сих пор не ощущают Крым полностью российским. <…> В качестве несомненного приобретения Крым пока не прижился. Много стран [референдум] не признает. <…> А если санкции будут усиливаться, может быть разрежение из-за Крыма», — считает социолог.

Включение Крыма в состав РФ не позволило региону повторить судьбу Донбасса, рассказал депутат Госдумы от республики Крым Константин Бахарев. «Главное за эти восемь лет — то, что мы прожили их под мирным небом. Крым рисковал повторить судьбу Донбасса. Крымчане смогли консолидировано отстоять свой выбор за возвращение в РФ», — сказал парламентарий.

Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года. Именно в этот день президент России Владимир Путин подписал договор о присоединении региона в состав России. Решение одобрили 96,77% жителей Крыма и 95,6% граждан Севастополя. Опросы ВЦИОМ говорят о том, что положением дел в Крыму довольны три четверти жителей, недовольны — 21% опрощенных. 85% крымчан отмечают, что с 2014 года ситуация в регионе улучшилась. Жители других регионов РФ также одобряют присоединение Крыма. Как сообщает «Левада-центр» (признан в РФ иноагентом), включение полуострова в состав РФ поддерживает 86% респондентов. Пятая часть опрошенных считает, что это принесло больше вреда, чем пользы.

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