Каждый пятый россиянин назвал неожиданный плюс воссоединения Крыма с Россией

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 14:18
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Годовщина присоединения Крыма, митинг у МГУ. Москва, крым наш, митинг, митинг, 18 марта
Три четверти россиян уверены, что Крым стал лучше после возвращения в состав РФФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Главным положительным последствием воссоединения Крыма с Россией граждане назвали возможность отдыхать на полуострове без пересечения границы. Об этом во время опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил 21% респондентов. Исследование было подготовлено к пятилетию возвращения полуострова в состав РФ.

Три четверти россиян — 73% — уверены, что полуостров начал развивать успешнее, когда стал частью России, нежели когда находился в составе Украины. Воссоединение с полуостровом положительно оценили 88% опрошенных, при этом среди людей старше 60 лет таких оказалось 94%. Каждый пятый участник исследования — 18% — заявил, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.

Отрицательные последствия присоединения полуострова к РФ отметил каждый десятый — 9%. В первую очередь негатив исход россияне видят в антироссийских санкциях (4%). Еще 4% опрошенных отметили падение уровня жизни россиян.

В то же время 29% респондентов не смогли найти отрицательных последствий воссоединения Крыма с Россией. При этом большинство участников исследования — 70% — заявили, что воссоединение Крыма никак не сказалось на их жизни.

16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. В ходе общенародного голосования большинство жителей полуострова высказались за желание войти в состав РФ. Спустя пять лет европейские эксперты положительно оценивают жизнь на полуострове, называя происходящее «ренессансом» Крыма.

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