Каждый пятый россиянин назвал неожиданный плюс воссоединения Крыма с Россией

Главным положительным последствием воссоединения Крыма с Россией граждане назвали возможность отдыхать на полуострове без пересечения границы. Об этом во время опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил 21% респондентов. Исследование было подготовлено к пятилетию возвращения полуострова в состав РФ.
Три четверти россиян — 73% — уверены, что полуостров начал развивать успешнее, когда стал частью России, нежели когда находился в составе Украины. Воссоединение с полуостровом положительно оценили 88% опрошенных, при этом среди людей старше 60 лет таких оказалось 94%. Каждый пятый участник исследования — 18% — заявил, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.
Отрицательные последствия присоединения полуострова к РФ отметил каждый десятый — 9%. В первую очередь негатив исход россияне видят в антироссийских санкциях (4%). Еще 4% опрошенных отметили падение уровня жизни россиян.
В то же время 29% респондентов не смогли найти отрицательных последствий воссоединения Крыма с Россией. При этом большинство участников исследования — 70% — заявили, что воссоединение Крыма никак не сказалось на их жизни.
16 марта 2014 года состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией. В ходе общенародного голосования большинство жителей полуострова высказались за желание войти в состав РФ. Спустя пять лет европейские эксперты положительно оценивают жизнь на полуострове, называя происходящее «ренессансом» Крыма.