Историк назвал документ, закрепивший Крым в составе России

Ясский мирный договор закрепил за россией право на Крым Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Ясский мирный договор, заключенный между Российской и Османской империей в 1792 году, юридически и исторически закрепил за Россией право на Крымский полуостров. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

«Ясский мирный договор исторически и юридически закрепил Крым за Россией. Это документ, на который надо опираться, и о котором надо помнить. Конечно, он из прошлого, но к нему надо обращаться», — сказал Александр Снегуров.

Историк отметил, что этим договором Россия усилила свои позиции на юге. «Северное Причерноморье, включение Крыма, усиление позиции России на Кавказе и Балканах. А также России отходили земли между Южным Бугом и Днестром. Это как раз земли существующей ныне Молдавии. А Яссы сейчас это город в Румынии. И польза была для Грузии от этого договора, так как Турция отказалась от претензии на нее — помощь братской православной стране», — пояснил он.

Историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с URA.RU отметил, что самый большой вклад в победу в русско-турецкой войне 1787—1791 годов внесли полководец Александр Снегуров и флотоводец Федор Ушаков. «Было много событий. Были боевые действия на море, на суше. Это период славы Ушакова и Суворова, то есть, взятие Измаила и полный разгром турецкого флота», — уточнил собеседник агентства.

Самой яркой победой Суворова стало взятие крепости Измаил, считает Юлин. «Самая знаменитая его победа — взятие Измаила. То есть, когда он взял крепость, где гарнизон был численностью сравним с его собственной армией. Крепость, которая считалась самими турками неприступной. Он взял ее штурмом и, по сути, обеспечил завершение кампании ну суше. Если бы взятие не удалось, то война могла бы продолжаться дольше, и мирный договор мог бы быть менее подходящим», — объяснил военный эксперт. Он добавил, что Ясский мирный договор лишил Османскую империю статуса великой державы.

Война между Россией и Турцией шла с 1787 по 1791 год. Ясский мирный договор, который был подписан между империями, закреплял за Россией все Северное Причерноморье и Крым. Полуостров вернулся в состав России в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство его жителей проголосовало за воссоединение с Россией.

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