16 марта 2022

Силовики проверили самолет, который угрожали взорвать в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, самолет, сухой, мс-310
Самолет приземлился в Кольцово (архивное фото) Фото:

Самолет рейса SU1402 /AFL1402 авиакомпании «Аэрофлот» с гражданином, заявившем о взрыве, проверили правоохранительные органы и не нашли взрывчатки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Самолет проверили сразу после приземления, никаких опасных предметов на борту не нашли. Сообщение анонима проверят», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что для проверки самолета пришлось перевезти его в грузовой терминал. Однако подробности проверки пока не раскрываются.

URA.RU обратилось в пресс-службу Уральского управления МВД на транспорте. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе аэропорта сообщили, что официальные данные о статусе проверки самолета могут предоставить только правоохранители.

Сообщение о «минировании» самолета поступили на почту URA.RU 16 марта. Автор письма заявлял, что устроит взрыв в аэропорту. Однако воздушное судно приземлилось без происшествий.

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Самолет рейса SU1402 /AFL1402 авиакомпании «Аэрофлот» с гражданином, заявившем о взрыве, проверили правоохранительные органы и не нашли взрывчатки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Самолет проверили сразу после приземления, никаких опасных предметов на борту не нашли. Сообщение анонима проверят», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для проверки самолета пришлось перевезти его в грузовой терминал. Однако подробности проверки пока не раскрываются. URA.RU обратилось в пресс-службу Уральского управления МВД на транспорте. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе аэропорта сообщили, что официальные данные о статусе проверки самолета могут предоставить только правоохранители. Сообщение о «минировании» самолета поступили на почту URA.RU 16 марта. Автор письма заявлял, что устроит взрыв в аэропорту. Однако воздушное судно приземлилось без происшествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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