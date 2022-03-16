Силовики проверили самолет, который угрожали взорвать в Кольцово

Самолет рейса SU1402 /AFL1402 авиакомпании «Аэрофлот» с гражданином, заявившем о взрыве, проверили правоохранительные органы и не нашли взрывчатки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Самолет проверили сразу после приземления, никаких опасных предметов на борту не нашли. Сообщение анонима проверят», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что для проверки самолета пришлось перевезти его в грузовой терминал. Однако подробности проверки пока не раскрываются.
URA.RU обратилось в пресс-службу Уральского управления МВД на транспорте. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе аэропорта сообщили, что официальные данные о статусе проверки самолета могут предоставить только правоохранители.
Сообщение о «минировании» самолета поступили на почту URA.RU 16 марта. Автор письма заявлял, что устроит взрыв в аэропорту. Однако воздушное судно приземлилось без происшествий.
Самолет рейса SU1402 /AFL1402 авиакомпании «Аэрофлот» с гражданином, заявившем о взрыве, проверили правоохранительные органы и не нашли взрывчатки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Самолет проверили сразу после приземления, никаких опасных предметов на борту не нашли. Сообщение анонима проверят», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что для проверки самолета пришлось перевезти его в грузовой терминал. Однако подробности проверки пока не раскрываются. URA.RU обратилось в пресс-службу Уральского управления МВД на транспорте. Там воздержались от комментариев. В пресс-службе аэропорта сообщили, что официальные данные о статусе проверки самолета могут предоставить только правоохранители. Сообщение о «минировании» самолета поступили на почту URA.RU 16 марта. Автор письма заявлял, что устроит взрыв в аэропорту. Однако воздушное судно приземлилось без происшествий.