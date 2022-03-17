Чиновника Росрыболовства приговорили к колонии, а потом отпустили

17 марта 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник содержался под стражей на Кипре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, однако потом отпустили, т. к. он уже отсидел данный срок во время содержания под стражей на территории Кипра, в СИЗО «Матросская Тишина» и под домашним арестом. Экс-чиновник обвинялся в попытке продать руководящую должность. «К четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. приговорил Пресненский райсуд Москвы бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова. Впрочем, с учетом содержания под стражей на территории Кипра, в СИЗО „Матросская Тишина“ и под домашним арестом суд тут же освободил его от наказания. Господин Хохлов обвинялся в покушении на мошенничество в составе организованной группы, а именно в попытке продать должность руководителя создававшегося в 2016 году на Дальнем Востоке аукционного дома Росрыболовства за 7 $ млн», — передает « Коммерсант ». Отмечается, что обвиняемый и его защита мало рассчитывали на оправдательный приговор и решением суда остались довольны. Гособвинитель требовал для Хохлова шесть лет колонии и 900 тыс. руб. штрафа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, однако потом отпустили, т. к. он уже отсидел данный срок во время содержания под стражей на территории Кипра, в СИЗО «Матросская Тишина» и под домашним арестом. Экс-чиновник обвинялся в попытке продать руководящую должность. «К четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. приговорил Пресненский райсуд Москвы бывшего советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова. Впрочем, с учетом содержания под стражей на территории Кипра, в СИЗО „Матросская Тишина“ и под домашним арестом суд тут же освободил его от наказания. Господин Хохлов обвинялся в покушении на мошенничество в составе организованной группы, а именно в попытке продать должность руководителя создававшегося в 2016 году на Дальнем Востоке аукционного дома Росрыболовства за 7 $ млн», — передает «Коммерсант». Отмечается, что обвиняемый и его защита мало рассчитывали на оправдательный приговор и решением суда остались довольны. Гособвинитель требовал для Хохлова шесть лет колонии и 900 тыс. руб. штрафа.