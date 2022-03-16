В Сургуте «Магнит» установил лимит на покупку корма для кошек

В сургутском «Магните» ввели жесткий лимит на покупку кошачьего корма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В сургутском магазине «Магнит» покупателям установили лимит на покупку кошачьего корма. В рамках одной покупки, о чем URA.RU рассказал горожанин на условиях анонимности, не может быть более пяти пакетиков корма.

«На кассе продавцы ограничивают покупателей и говорят, что купить за один раз можно не больше пяти пакетиков кошачьего корма. Но при этом они разрешают схитрить и купить больше корма для животных, проводя дополнительные операции, то есть следующей покупкой. Но, вообще, это конечно бред», — возмущается сургутянин.

Сургутянин предположил, что такие ограничения связаны с повышенным спросом на кошачий корм на фоне ожиданий по поводу роста цен на него. В пресс-службу торговой сети «Магнит» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО установили контроль за ценами на продукты питания, а также на непродовольственные товары первой необходимости. Их стоимость стала расти после того, как многие иностранные бренды заявили об уходе с российского рынка, что является частью санкционной политики со стороны западных государств.

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