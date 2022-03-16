Губернатор Шумков предложил вернуться к плановой экономике

Вадим Шумков предложил разработать план развития индустриализации РФ до 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Для развития экономики России в текущих условиях необходимо вернуться к четкому ее планированию, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. В частности, он предложил разработать план развития индустриализации РФ до 2025 года.

«Сейчас нашей стране дан шанс „перезагрузить“ ту систему экономики, которая сформировалась после 1991 года. Уже говорили про необходимость перевода развития экономики страны на плановую систему. Исходя из специфики момента, в первую очередь нужен План развития индустриализации страны на период до 2025 года», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор считает, что в первую очередь необходим анализ, какие значимые промышленные объекты нужны стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом складывающейся ситуации с импортом, экспортом и потребностями внутреннего рынка. После этого можно будет сформулировать план развития каждой отрасли, сформировать единый реестр всех индустриальных проектов (с разбивкой по регионам), выстроить меры господдержки и переориентировать систему подготовки кадров.

Подобные системы планирования, по словам Шумкова, необходимы для развития инфраструктуры, инноваций и АПК. «Является ли это повтором Госплана? Нет. Новое время диктует новые условия», — уточнил он. По его словам, нужно объединять «настоящую свободу предпринимательства» с применением инструментов гибкого государственного планирования экономики.

«Наша страна с такой территорией, такой масштабностью задач в экономике и развитии территорий развиваться без плана успешно не может. Ресурсы и возможности „стихийного“ развития исчерпаемы. Мы все равно к этому придем», — отметил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков направил в правительство РФ свои предложения со срочными мерами по развитию экономики страны. Они включают в себя более 30 пунктов.

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