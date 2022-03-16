16 марта 2022

Пермяков лишат земли ради транспортного проекта властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината
Строительство выезда обойдется в 1,6 млрд рублей Фото:

В Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. Речь идет о дополнительном выезде с промышленного узла «Осенцы» протяженностью около двух километров. Распоряжение правительства Пермского края, подписанное губернатором Дмитрием Махониным, опубликовано на сайте министерства транспорта края.

«Изъять в установленном порядке для госнужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство дополнительного выезда с промышленного узла Осенцы“ земельные участки», — сказано в документе. Изъятие земли планируется как у физических, так и юридических лиц.

Среди компаний значатся «Пермский вертолетный клуб», агропромкомплекс «Красава», «МРСК Урала», «МегаСтройПроект». Общая площадь изымаемых участков — свыше 91,5 тыс. кв. метров.

О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Строительством транспортной развязки займется ООО «ТехДорГрупп». Работы планируется завершить до октября 2024 года.

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В Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. Речь идет о дополнительном выезде с промышленного узла «Осенцы» протяженностью около двух километров. Распоряжение правительства Пермского края, подписанное губернатором Дмитрием Махониным, опубликовано на сайте министерства транспорта края. «Изъять в установленном порядке для госнужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство дополнительного выезда с промышленного узла Осенцы“ земельные участки», — сказано в документе. Изъятие земли планируется как у физических, так и юридических лиц. Среди компаний значатся «Пермский вертолетный клуб», агропромкомплекс «Красава», «МРСК Урала», «МегаСтройПроект». Общая площадь изымаемых участков — свыше 91,5 тыс. кв. метров. О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Строительством транспортной развязки займется ООО «ТехДорГрупп». Работы планируется завершить до октября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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