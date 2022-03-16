Пермяков лишат земли ради транспортного проекта властей

Строительство выезда обойдется в 1,6 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми власти изымут землю у горожан и бизнеса для реализации транспортного проекта стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. Речь идет о дополнительном выезде с промышленного узла «Осенцы» протяженностью около двух километров. Распоряжение правительства Пермского края, подписанное губернатором Дмитрием Махониным, опубликовано на сайте министерства транспорта края.

«Изъять в установленном порядке для госнужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство дополнительного выезда с промышленного узла Осенцы“ земельные участки», — сказано в документе. Изъятие земли планируется как у физических, так и юридических лиц.

Среди компаний значатся «Пермский вертолетный клуб», агропромкомплекс «Красава», «МРСК Урала», «МегаСтройПроект». Общая площадь изымаемых участков — свыше 91,5 тыс. кв. метров.

О планах по строительству дороги краевые власти объявили осенью 2021 года. Она соединит Нестюковский тракт с улицей Промышленной и пройдет от деревни Устиново до промузла. Строительством транспортной развязки займется ООО «ТехДорГрупп». Работы планируется завершить до октября 2024 года.