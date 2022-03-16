СМИ: в ЯНАО заморозили строительство транспортного мегапроекта

Правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина от 9 марта.
«Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты. Первым стал Северный широтный ход (СШХ): видя высокие риски привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру», — пишет «Коммерсант».
По данным, взятым из протокола, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей одобренного для СШХ кредита на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Кроме того, Минтранс РФ должен будет предоставить президенту России Владимиру Путину проект доклада о согласовании переноса старта СШХ.
Отмечается, что работа Северного широтного хода полностью остановлена не будет. Участникам проекта — структурам «РЖД» и «Газпрома» поручено продолжать проектирование участков и получить заключение государственной экспертизы.
Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит 70,3 млрд рублей для строительства моста через реку Обь в ЯНАО в рамках реализации проекта СШХ. Деньги на строительство будут выделены несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год.
Правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина от 9 марта. «Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты. Первым стал Северный широтный ход (СШХ): видя высокие риски привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру», — пишет « Коммерсант». По данным, взятым из протокола, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей одобренного для СШХ кредита на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Кроме того, Минтранс РФ должен будет предоставить президенту России Владимиру Путину проект доклада о согласовании переноса старта СШХ. Отмечается, что работа Северного широтного хода полностью остановлена не будет. Участникам проекта — структурам «РЖД» и «Газпрома» поручено продолжать проектирование участков и получить заключение государственной экспертизы. Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит 70,3 млрд рублей для строительства моста через реку Обь в ЯНАО в рамках реализации проекта СШХ. Деньги на строительство будут выделены несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год.