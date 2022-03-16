СМИ: в ЯНАО заморозили строительство транспортного мегапроекта

Работа Северного широтного хода полностью остановлена не будет Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина от 9 марта.

«Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты. Первым стал Северный широтный ход (СШХ): видя высокие риски привлечения финансовых ресурсов, правительство решило отложить проект стоимостью почти 300 млрд руб., а уже одобренные бюджетные кредиты перенаправить на другую инфраструктуру», — пишет « Коммерсант» .

По данным, взятым из протокола, предлагается перенаправить 50 миллиардов рублей одобренного для СШХ кредита на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Кроме того, Минтранс РФ должен будет предоставить президенту России Владимиру Путину проект доклада о согласовании переноса старта СШХ.

Отмечается, что работа Северного широтного хода полностью остановлена не будет. Участникам проекта — структурам «РЖД» и «Газпрома» поручено продолжать проектирование участков и получить заключение государственной экспертизы.

Ранее сообщалось, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит 70,3 млрд рублей для строительства моста через реку Обь в ЯНАО в рамках реализации проекта СШХ. Деньги на строительство будут выделены несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год.

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