Транспортный мегапроект ЯНАО получит десятки миллиардов из ФНБ

ФНБ выделит 70,3 млрд рублей для строительства моста через Обь с 2023 по 2027 год Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Фонд национального благосостояния (ФНБ) выделит 70,3 млрд рублей для строительства моста через реку Обь в ЯНАО в рамках реализации проекта Северного широтного хода (СШХ). Деньги на строительство будут выделены несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год.

«Сейчас модель СШХ поделена на шесть участков, 70,3 млрд рублей из ФНБ будут направлены на самый сложный этап — строительство железнодорожного моста через реку Обь с подходами общей протяженностью 39 км. Деньги выделят несколькими траншами в период с 2023 по 2027 год включительно», — рассказал представитель Минэкономики РФ изданию «Известия».

Помимо этого, правительство ЯНАО использует для строительства моста инфраструктурный кредит в размере 35 млрд, а также 6,3 млрд были вложены в инквизиционную программу РЖД. Также источник в министерстве рассказал, что строительство участка Салехард—Надым обойдется в 189,4 млрд рублей и его реализацией занимается концессионер ООО «СШХ», которая помогает привлечь частных инвесторов.

Ранее URA.RU сообщало, что ФНБ получил заявку от правительства ЯНАО и ОАО «РЖД» на выделение средств для строительства Северного широтного хода. До этого для строительства моста через Обь в ЯНАО был одобрен инфраструктурный кредит в размере 50 млрд рублей.

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