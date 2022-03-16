ЧЭМК поднял зарплаты работникам на Урале и в Кузбассе

По некоторым специальностям зарплата выросла в разы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) направит 2,5 млрд рублей на оплату труда своих работников в 2022 году. Это позволит в среднем на 22,3% повысить зарплату на предприятиях холдинга в Челябинске, Серове (Свердловская область) и Новокузнецке (Кемеровская область). Для ряда профессий речь идет о двукратном и более повышении, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Повышение заработной платы не является конъюнктурным решением. По каждой специальности были произведены тщательные расчеты. Учитывались возросшая инфляция, рост потребительских цен за 2020—2021 годы и состояние рынка труда каждого региона, где расположены наши предприятия», — пояснила URA.RU заместитель гендиректора ЧЭМК по труду и кадрам Ирина Мерзлякова.

Начавшееся на всех предприятиях группы ЧЭМК с октября 2021 года повышение завершилось в феврале. На металлургических предприятиях начали с «горячих» цехов, где производится основная продукция — это плавильщики, шихтовщики, машинисты кранов, персонал занятый на ремонте и обслуживании производственного оборудования, руководители производственных участков и другие. На горнодобывающих предприятиях с занятых на подземных работах: проходчиков, горных мастеров, ремонтников, геологов, маркшейдеров. Особый подход был применен к работникам низкооплачиваемых специальностей и вспомогательных подразделений. Размер повышения заработной платы составил от 13% до 65%.

В обсуждении, кому и насколько повысить зарплату, принимали участие начальники цехов и производственных подразделений ЧЭМК. Помимо прочего, увеличение оплаты труда призвано снизить дефицит рабочих кадров там, где он сохраняется. Так, по словам бригадира монтеров пути ЧЭМК Михаила Шумакова, по этой специальности зарплата выросла почти на 70%. Это позволит привлечь специалистов для обслуживания огромного железнодорожного хозяйства из 78 км путей, четырех внутризаводских железнодорожные станции, 255 вагонов и 21 локомотива.

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