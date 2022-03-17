ХК «Югра» переносит домашний матч в Челябинск из-за Паралимпиады

17 марта 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Хоккейный клуб «Югра» проведет домашний матч в Челябинске Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Хоккейный клуб «Югра» переносит проведение домашнего матча 19 марта в рамках серии игр плэй-офф Высшей хоккейной лиги из-за Паралимпиады. Игра с командой «УГМК-горняк» (Верхняя Пышма) пройдет на нейтральной площадке в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ХК «Югра» Петр Ермаков. «Игра будет на другой нейтральной площадке в Челябинске, где базируется команда „Челмет“, во дворце спорта „Юность“. Конечно, дома удобнее играть. Но в такой ситуации — это хороший вариант, хорошее решение», — считает Ермаков. Он также добавил, что для выхода в полуфинал кубка Петрова «Югре» нужно выиграть последний матч. Пока счет в партии 3:1 в пользу хоккеистов из ХМАО. На сайте хоккейного клуба сообщается, что для болельщиков будет организован трансфер в Челябинск для поддержки команды. Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Хоккейный клуб «Югра» переносит проведение домашнего матча 19 марта в рамках серии игр плэй-офф Высшей хоккейной лиги из-за Паралимпиады. Игра с командой «УГМК-горняк» (Верхняя Пышма) пройдет на нейтральной площадке в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ХК «Югра» Петр Ермаков. «Игра будет на другой нейтральной площадке в Челябинске, где базируется команда „Челмет“, во дворце спорта „Юность“. Конечно, дома удобнее играть. Но в такой ситуации — это хороший вариант, хорошее решение», — считает Ермаков. Он также добавил, что для выхода в полуфинал кубка Петрова «Югре» нужно выиграть последний матч. Пока счет в партии 3:1 в пользу хоккеистов из ХМАО. На сайте хоккейного клуба сообщается, что для болельщиков будет организован трансфер в Челябинск для поддержки команды. Ранее URA.RU сообщало, что с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходят Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Это решение было принято после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.